In diesem Jahr hat die Kölner Polizei für einen relativ friedlichen Jahreswechsel in Köln gesorgt. Mehr als anderthalbtausend Beamte waren im Einsatz. Und nach allem, was wir eine Woche danach wissen, haben die einen guten Job gemacht. Das Twittern über Nafris war eine hoch problematische Vorverurteilung. Darum hat sich Polizeipräsident Mathies rasch dafür entschuldigt. Auch das war gut.

Das Gesamtbild am Sonntag war alles andere als scharf, als in den Sozialen Medien Rassismusvorwürfe gegen die Polizei laut wurden, als Amnesty International von einem klaren Fall von Racial profiling sprach. Als die Grünen-Chefin Simone Peter in einem Interview mit der Rheinischen Post festhielt, dass das Polizeiaufgebot Übergriffe deutlich begrenzt habe. Allerdings stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt knapp 1.000 Personen allein aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt werden. Zitatende.

Sicher, als exponierte Parteipolitikerin muss sich die Grünen-Chefin natürlich harsche, auch polemische Kritik gefallen lassen. Und es ist richtig, dass Äußerungen aus dem Off ohne ausreichende Tatsachenkenntnis nicht hilfreich sind. Aber Simone Peter ist ja nicht nur harsch und polemisch kritisiert worden. Sie wurde niedergebrüllt. Dumm, dümmer, Grüfri, also grün-fundamentalistisch-realitätsfremde Intensivschwätzerin, so beleidigte arg bemüht die "Bild". Wer der Polizei Rassismus vorwerfe, setze die Handlungsfähigkeit des Staates auf Spiel, meinte ein anderer Kommentator. Dazu die vielen üblen Beleidigungen in den Sozialen Medien, die hasstriefenden Verbalentgleisungen, die es natürlich auch in großer Zahl gegeben hat.

Das rechtsstaatliche Einmaleins

Diese Reaktionen zeigen, dass viele nur allzu bereit sind, im Zweifel rechtsstaatliche Abstriche zu machen. Wenn es um unsere Sicherheit geht, dann muss es doch auch mal okay sein, nach Aussehen zu rastern. Man kann die Frage nach der Recht- und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes stellen, ohne Vaterlandsverräter zu sein, ohne Polizeihasser zu sein und ohne am Untergang des Abendlandes mitzutun. Kritische Nachfragen sind konstituierend für die Demokratie.

Noch mal: Simone Peter hat nicht ausgerufen, dass alle Polizisten Rassisten seien. Sie hat eine Frage formuliert. Sie hat implizit daran erinnert, dass wir Sicherheit nicht um jeden Preis wollen. Dass die Macht der Polizei nicht unbegrenzt ist. Es ist schon bezeichnend, dass manche von denen, die jetzt an der vordersten Empörungsfront stehen, sonst bemängeln, in diesem Land könne man nicht mehr frei seine Meinung sagen.

Gut ist, dass im Zuge der Diskussion noch einmal laut und deutlich gesagt wurde, dass das sogenannte Racial profiling, also ein Rastern nach ethnischen Merkmalen, in unserem Rechtsstaat nicht geht. Augen-, Haar- oder Hautfarbe machen einen Menschen nicht per se verdächtig. Eine Gesellschaft mit unserer Geschichte von Willkürherrschaft und Diskriminierung tut gut daran, den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht hektisch über Bord zu werfen, wenn es mal ein bisschen brenzlig wird. Und daran zu erinnern, ist kein ätzendes Gutmenschen-Geschwafel, das man auch gleich wieder als solches diskreditieren muss. Sondern das ist das rechtsstaatliche Einmaleins.

Keiner hat die Handlungsfähigkeit unseres Staates aufs Spiel gesetzt

Hier hat überhaupt keiner die Handlungsfähigkeit unseres Staates aufs Spiel gesetzt. Nicht kritische Nachfragen gefährden unser Land. Sondern dieses Geraune über unsichere Zeiten, weil es Populisten das Wort redet und sie stark macht. Wirklich beängstigend wäre es, wenn wir in einem Land leben würden, in dem die Polizei nicht kritisiert werden darf, in dem auf die rechtsstaatlichen Grenzen polizeilichen Handelns nicht mehr gepocht werden darf.

Die Kölner Silvesternacht liegt jetzt eine Woche zurück. Auf die kritischen Nachfragen hat die Kölner Polizei überzeugend geantwortet. Klargestellt, dass nicht nach Aussehen kontrolliert wurde, sondern weil aggressives Verhalten einen konkreten Anlass gegeben hat. Die Kölner Polizei hat das unaufgeregt getan, selbstkritisch und sachlich. Daran können sich im Wahljahr 2017 alle ein Beispiel nehmen.