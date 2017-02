Ditib Bei Razzien von Imam-Wohnungen Beweismaterial sichergestellt

Auch die Ditib-Moschee in Fürthen (Rheinland-Pfalz) wurde durchsucht. (Thomas Frey / dpa)

Bei Durchsuchungen bei vier Imamen des Islamverbands Ditib hat die Polizei mögliches Beweismaterial sichergestellt.

Kommunikationsmittel, Datenträger und schriftliche Unterlagen würden nun ausgewertet, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Polizei hatte Moscheen sowie Wohnungen der muslimischen Geistlichen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Die Beschuldigten sollen Informationen über Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung gesammelt und an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben haben. Bundesjustizminister Maas sagte, wenn sich der Spionageverdacht bestätige, müsse sich Ditib vorhalten lassen, zumindest in Teilen ein verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein. Wer den Islam aber nur als Deckmantel benutze, könne sich nicht auf die Religionsfreiheit berufen.