Bundesinnenminister de Maizière hat den größten deutschen Moschee-Verband Ditib zu mehr Transparenz aufgefordert.

Mögliche Spitzeltätigkeiten durch Imame seien besorgniserregend, sagte der CDU-Politiker bei der abschließenden Sitzung der Deutschen Islamkonferenz in Berlin. Wenn die Berichte stimmten, wonach im Auftrag der türkischen Religionsbehörde mutmaßlich Anhänger des Predigers Gülen ausgeforscht würden, sei das inakzeptabel. Darüber hinaus rief de Maizière die Türkei auf, Migranten in Deutschland nicht aufzuwiegeln. Die Intergrationserfolge der vergangenen Jahrzehnte dürften nicht gefährdet werden. Die Bundesregierung werde nicht auf jede Provokation aus Ankara aufgeregt reagieren. Damit würde man nur den Befürwortern des Präsidialsystems in der Türkei in die Hände spielen.