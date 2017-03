Bundesinnenminister de Maizière will den Dialog mit dem Islamverband Ditib trotz der Spitzelvorwürfe fortsetzen.

Spitzeltätigkeiten seien inakzeptabel, aber ein Abbruch der Gespräche würde die Falschen stärken, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur KNA. Die Ditib sei über Jahre ein zuverlässiger und dialogfähiger Partner gewesen. Mit den Veränderungen in der Türkei gelte es nun, eine neue und schmerzliche Debatte zu führen. Mit Blick auf den Einfluss anderer Länder auf muslimische Verbände in Deutschland äußerte sich de Maizière besorgt. Sehr problematisch sei der finanzielle Einfluss etwa aus Saudi-Arabien. - Der Minister kommt heute in Berlin mit dem Lenkungsausschuss der Deutschen Islamkonferenz zusammen.