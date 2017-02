Ditib Durchsuchungsaktion der Bundesanwaltschaft gegen Geistliche

Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland. (Deutschlandradio / screenshot)

Die Polizei durchsucht seit heute früh nach Informationen von "Spiegel-Online" Wohnungen von vier Geistlichen des türkischen Islamverbands Ditib.

Beteiligt seien Beamte des Bundeskriminalamts sowie der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, heißt es weiter. Die Aktionen geschähen im Auftrag der Bundesanwaltschaft. Diese ermittelt seit Monaten gegen Mitarbeiter des in Köln ansässigen Vereins wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Der Vorwurf lautet, dass Imame Gemeindemitglieder und deutsche Lehrer bespitzelt und angebliche Anhänger des Predigers Gülen an die Regierung in Ankara gemeldet hätten.