Ditib Islamverband verteidigt Kooperation mit Türkei

De Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland. (Deutschlandradio / screenshot)

Der wegen Spitzelvorwürfen in der Kritik stehende Islamverband Ditib sieht in einer Zusammenarbeit mit der Türkei in religiösen Fragen kein Problem.

Der Verband erklärte, für die religiösen Dienste seien zweisprachige, studierte und in der Gemeindearbeit erfahrene Theologen unverzichtbar. Die aktuelle Diskussion über die von der Türkei bezahlten Imame bezeichnete Ditib als verallgemeinernd und unsachlich. Man habe zu den Bespitzelungsvorwürfen bereits erklärt, dass mögliche Entwicklungen ohne Wissen oder Zustimmung des Verbandes entstanden seien. - Ditib steht in der Kritik, weil Imame Informationen über mutmaßliche Anhänger des Predigers Gülen an die türkische Regierung weitergegeben haben sollen.