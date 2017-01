Ditib Islamwissenschaftlerin fordert Aussetzung der Zusammenarbeit

Blick auf die Zentrale der Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) in Köln. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Nach den Spitzelvorwürfen gegen den Verband Ditib fordert die Islamwissenschaftlerin Kaddor von der nordrhein-westfälischen Regierung eine Aussetzung der Zusammenarbeit.

Die Gespräche im Beirat für den islamischen Religionsunterricht sollten gestoppt werden, bis Ditib die Vorwürfe aufgeklärt und Konsequenzen gezogen habe, sagte Kaddor im Deutschlandfunk. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" plant der nordrhein-westfälische Integrationsminister Schmeltzer, die Zusammenarbeit vorerst zu beenden. Dem Bericht zufolge reagiert der SPD-Politiker damit auf die Bespitzelung mehrerer Lehrer an Schulen in seinem Bundesland. Diese seien von Predigern des Moscheeverbands als vermeintliche Anhänger der Bewegung des Predigers Gülen diffamiert und der Religionsbehörde Diyanet in Ankara gemeldet worden, schreibt das Blatt. - Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind.