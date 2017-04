Zwei Imame sind mit Klagen gegen ihre Entlassung aus Moscheegemeinden der Türkisch-Islamischen Union DITIB gescheitert.

Sie seien zwar in Moscheen des Verbands tätig gewesen, es handele sich bei ihnen aber um Beamte des türkischen Staates, urteilte das Arbeitsgericht Köln. Zwischen den Religionsgelehrten und der DITIB habe kein Arbeitsverhältnis bestanden.



Die beiden religiösen Funktionsträger waren nach dem Putschversuch in der Türkei per Ministererlass ihrer Ämter enthoben worden und sollten eigentlich zurückkehren. Ihr Anwalt erklärte, seine Mandanten hätten Asyl in Deutschland beantragt, aus Angst vor Festnahmen in der Türkei. - Die DITIB ist der größte Islam-Dachverband in Deutschland mit Sitz in Köln. Sie ist wegen ihrer Nähe zur türkischen Führung und Spionage-Vorwürfen in die Kritik geraten. [AZ: 1 Ca 7863/16 und 1 Ca 7864/16]