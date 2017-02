Ditib-Spitzelaffäre Türkei wirft deutschen Behörden Hexenjagd vor

Auch die DiTiB-Moschee in Fürthen (Rheinland-Pfalz), wurde nach Spionage-Vorwürfen gegen Imame von BKA-Beamten durchsucht (Thomas Frey/dpa)

Im Zusammenhang mit den Spitzel-Vorwürfen gegen den Moscheeverband Ditib hat die Türkei den deutschen Behörden eine Hexenjagd vorgeworfen.

Statt gegen Terrororganisationen wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorzugehen, würden Ditib-Mitglieder verfolgt, sagte der Sprecher von Staatspräsident Erdogan in Ankara. Das Vorgehen sei politisch motiviert; Anschuldigungen gegen den Moscheeverband seien haltlos. Ditib-Imame stehen im Verdacht, Informationen über mutmaßliche Anhänger des Predigers Gülen, den Ankara für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht, in die Türkei übermittelt zu haben. Wegen der Spitzel-Vorwürfe hatten Ermittler zuletzt die Wohnungen von vier Imamen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsucht.