Ditib-Verband NRW-Minister fordert Distanz zu türkischen Behörden

Der SPD-Politiker Rainer Schmeltzer, Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen (dpa)

Nach den Spitzelvorwürfen fordert der nordrhein-westfälische Integrationsminister Schmeltzer den Ditib-Verband auf, sich von der türkischen Regierung deutlich zu distanzieren.

In Düsseldorf sagte Schmeltzer, Berichterstattung für ausländische Regierungen würde nicht geduldet. Ditib müsse sich von der staatlichen Religionsbehörde lösen. Die Zusammenarbeit mit dem Verband im Beirat für den islamischen Religionsunterricht will der Integrationsminister vorerst fortführen. Sollten die Ergebnisse der Prüfung des Generalstaatsanwalts die Spitzelvorwürfe gegen Ditib allerdings bestätigen, würde die Landesregierung in allen Bereichen Konsequenzen ziehen.



Der größte Islamverband Deutschlands kooperiert eng mit der türkischen Religionsbehörde. Einzelne Imame des Verbandes hatten Informationen über Anhänger des Predigers Gülen, der in der Türkei als Staatsfeind gilt, an die Regierung in Ankara weitergeleitet.