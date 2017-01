Ditib-Verband NRW wird Zusammenarbeit nicht aussetzen

Der Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, Rainer Schmeltzer, SPD (dpa)

Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Schmeltzer will trotz Spitzelvorwürfen weiter mit dem Ditib-Verband zusammenarbeiten.

In einer Stellungnahme des Ministeriums heißt es, dass der Minister die Ergebnisse der Prüfung des Generalstaatsanwaltes abwarten wolle. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, würde die Landesregierung allerdings in allen Bereichen klare Konsequenzen ziehen. Schmeltzer betonte, er erwarte, dass der Verband eindeutige Schritte unternimmt, um sich von Ankara zu lösen.



Ditib kooperiert eng mit der türkischen Religionsbehörde. Einzelne Imame des größten Islamverbands Deutschlands hatten Informationen über Anhänger des Predigers Gülen an die türkische Regierung weitergeleitet. Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind. Der "Kölner Stadtanzeiger" hatte berichtet, dass Schmeltzer die Zusammenarbeit mit Ditib im Beirat für den islamischen Religionsunterricht aussetzen wolle.