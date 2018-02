Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, Marcel Fratzscher, hält die wirtschaftlichen Aspekte des von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrags für positive Signale für die Zukunft.

Vor allem die immensen Ausgaben für die Bildung und die Digitalisierung seien sinnvoll und rentierten sich langfristig, sagte Fratzscher im Deutschlandfunk. Der DIW-Chef warnte davor, die Vereinbarungen der möglichen Koalitionäre kleinzureden. Mehrere Wirtschaftsverbände hatten sich kurz nach Bekanntwerden des Koalitionsvertrages unzufrieden mit den Regierungsvereinbarungen von Union und SPD gezeigt. BDI-Präsident Kempf sagte, es bestehe eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung statt in Zukunftssicherung. DIHK-Präsident Schweitzer erklärte, er habe sich mutigere Entscheidungen im Sinne der deutschen Wirtschaft gewünscht. Ein großer Schwachpunkt sei der Verzicht auf Steuerentlastungen.



Arbeitgeberpräsident Kramer bezeichnete die Ergebnisse des Koalitionsvertrags in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik als "weitgehend enttäuschend". Vieles bleibe wirtschaftlich unvernünftig und bedeute weniger Flexibilität für die Unternehmen, dafür aber ein Mehr an Belastung und Regulierung, sagte Kramer. Der Vertrag sei geprägt von rückwärtsgewandter Umverteilung und unverantwortlicher Belastung der jungen Generation, ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen für die Zukunft abzusichern, so Kramer.

