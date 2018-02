Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin gibt es in Wahlkreisen mit großer wirtschaftlicher Unsicherheit mehr AfD-Wähler.

DIW-Präsident Fratzscher sagte im Deutschlandfunk, besonders häufig werde die AfD in Regionen gewählt, in denen es wenige sichere Jobs, wenig Industrie und viele Kleinunternehmen gebe. Auch in Wahlkreisen mit vielen älteren Einwohnern sei der Anteil hoch.



Bei AfD-Wählern handle es sich nicht per se um Menschen mit geringem Einkommen oder Arbeitslose, betonte Fratzscher. Es sei auch verkürzt zu behaupten, dass es in Ostdeutschland besonders viele Anhänger der Partei gebe. Es gehe auch nicht um die Frage, ob Deutschland durch Flüchtlinge überfremdet werde - Zuwanderer würden nur als Sündenböcke missbraucht, um eigene Zukunftsängste zu kompensieren, lautet das Fazit des DIW-Präsidenten.



Die AfD, die mit einem Anti-Islam- und Anti-Flüchtlingskurs Wahlkampf betrieben hatte, erhielt bei der Bundestagswahl 12,6 Prozent der Stimmen. Das DIW hat für eine Studie die einzelnen Wahlkreise analysiert.

