In den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland stagniert der Frauenanteil.

Das ist ein Ergebnis des "Managerinnen-Barometers" des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach verblieb der Anteil der Frauen auf Vorjahrsniveau - bei etwas mehr als acht Prozent. Zahlreiche Unternehmen haben gar keine Frau im Vorstand. Überdurchschnittlich viele Frauen sind im Vorstand von Microsoft - vier von insgesamt 15.



Fortschritte sind bei den 30 größten börsennotierten Unternehmen und den Unternehmen mit Bundesbeteiligung zu verzeichnen: Dort erhöhte sich der Anteil der Frauen in Vorständen um jeweils rund zwei Prozentpunkte auf 13 beziehungsweise 18 Prozent.



Für Vorstände gilt anders als für Aufsichtsräte nicht die Geschlechterquote von 30 Prozent. In Aufsichtsräten greift die Quote laut DIW auch: Der Frauenanteil sei dort auf durchschnittlich gut 30 Prozent gestiegen. Elke Holst, Forschungsdirektorin für Gender Studies am DIW Berlin, sagte, zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass ohne Druck und drohende Sanktionen offensichtlich fast nichts vorangehe.



Diesen Druck auf Unternehmen hat die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Barley angesichts der Studie erhöht: Ein Anteil von unter zehn Prozent in Vorständen der großen deutschen Banken sei nicht hinnehmbar, sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt". Dort wo selbstgesetzte Zielgrößen nicht wirkten, brauche man klare Regelungen.



Besonderen Aufholbedarf gibt es laut DIW bei Banken und Versicherungen. Die Beschäftigten seien zwar zu mehr als der Hälfte weiblich. Der Anteil der Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten der Banken betrage aber nur rund neun beziehungsweise 23 Prozent, bei Versicherungen neun beziehungsweise 22 Prozent. Sollte dieses Tempo beibehalten werden, würden bis zur gleichen Repräsentation der Geschlechter 70 Jahre vergehen, so das DIW.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.