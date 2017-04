Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans hat sich zu dem Anschlag in Diyarbakir im Südosten der Türkei mit drei Toten bekannt.

Das Attentat habe sich gegen das System gerichtet, das am Sonntag bei dem Referendum noch gestärkt werden solle, heißt es in einer Erklärung der PKK. Die kurdische Gruppierung gilt in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation. - Die Explosion fand gestern auf einem Polizeigelände in Diyarbakir statt. Zunächst hatte Innenminister Soylu von einem Unfall gesprochen, heute korrigierte er sich.