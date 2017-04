Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Überall, appelliert an die Medien, Polizeimeldungen sorgfältiger zu prüfen als bislang.

Überall sagte im Deutschlandfunk, bei der polizeilichen Pressearbeit habe sich zum Teil eine gewisse Bequemlichkeit eingeschlichen. Bislang hätten Reporter den Polizeimeldungen privilegiert geglaubt und sie einfach weitertransportiert. Insofern sei man es schlicht nicht so recht gewohnt, dort noch weiter zu recherchieren. Genau das aber müssten Journalisten tun, forderte Überall. Bei Politikern sei schließlich immer klar gewesen, dass man noch mal jemand anderen frage. In den USA könne man derzeit beobachten, was es bedeute, wenn immens privilegierte Quellen nicht mehr ernsthaft seien. Das aber stelle eine große Gefahr für die Gesellschaft dar - und letztlich auch für die Akzeptanz solcher Behörden, betonte Überall.