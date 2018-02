Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes, Überall, hat an die zahlreichen inhaftierten Journalisten in der Türkei neben Deniz Yücel erinnert.

Überall sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nicht alles sei gut, wenn Deniz Yücel wieder frei sei. Das Problem sei, dass mehr als 100 Journalisten in der Türkei im Gefängnis säßen: "Wer unangenehm auffällt, wird schnell mal ins Gefängnis gesteckt."



In einem ARD-Interview hatte der türkische Regierungschef Yildirim gesagt, er rechne innerhalb kurzer Zeit mit einer Entwicklung im Fall Yücel. Er hoffe, dass dieser bald aus dem Gefängnis komme. Allerdings entscheide darüber nicht die Regierung, sondern die Justiz.



Der "Welt"-Redakteur Daniel Böhmer begrüßte die Äußerungen: So positive Töne habe er in diesem Jahr noch nicht gehört. Böhmer sagte im Deutschlandfunk, die Aussage von Ministerpräsident Yildirim bedeute sehr viel. Der Regierungschef habe damit gezeigt, dass er das Verhältnis zu Deutschland verbessern wolle.



Yücel ist seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem Terror-Unterstützung vorgeworfen. Bis heute gibt es keine offizielle Anklageschrift.



Einen ausführlichen Beitrag zum Thema aus der Sendung @mediasres finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.