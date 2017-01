DLF-Recherchen Türkische Regierung kann Einfluss auf Islamverband DITIB nehmen

Die Satzung der DITIB-Zentrale hat der Deutschlandfunk vom Amtsgericht Köln erhalten. (Kemal Hür / Deutschlandradio)

Der in Deutschland tätige Islamverband DITIB steht in direkter Verbindung zum türkischen Religionsamt Diyanet - und damit zur Regierung in Ankara.

Dem Deutschlandfunk liegt die Vereinssatzung von DITIB vor, und demnach ist Diyanet berechtigt, den Vorsitzenden des DITIB-Beirats zu stellen. Unterlagen der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages schreiben diesem Beirat Leitungs-, Steuerungs- und Kontrollbefugnisse zu. Das Gremium habe zumeist die endgültige Entscheidungsbefugnis in grundlegenden Fragen des Islamverbands.



DITIB bestreitet, unter dem Einfluss der türkischen Regierung zu stehen. Die Kölner Verbandszentrale hat die Deutschlandfunk-Recherchen bisher nicht kommentiert.