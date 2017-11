Ist der Fußball in Deutschland mehr Zugpferd, das andere Sportarten mitreißen kann - oder verdrängt er im Gegenteil seine Konkurrenz gnadenlos wie ein Raubtier? Mit diesem Gedankenanstoß von Dlf-Redakteur und Buchautor Moritz Küpper ging sie los, die 7. Sportkonferenz im Deutschlandfunk am 9. November 2017.

"Wir sehen uns als Zugpferd, keinesfalls als Raubtier", antwortete Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Es gibt auch andere Sportarten, die neben uns gut existieren, zum Beispiel Biathlon." Biathlon habe sich dem Fernsehen angepasst, sei telegen geworden, erklärte Koch. "Wenn ich mich vermarktbar mache, interessieren sich die Leute. Wenn sich die Leute interessieren, interessiert sich auch das Fernsehen dafür."

Vermarktung und gute Bilder

Eine gute Vermarktungsstrategie ist wichtig, um die eigene Sportart populärer und stärker zu machen, bestätigte auch Robert Zitzman von der Sportmarketing-Agentur Jung von Matt - und nannte Handball als gutes Beispiel. Mit Robert Zitzmann und Rainer Koch saßen außerdem noch auf dem Podium:

Thomas Röhler, deutscher Olympiasieger im Speerwurf

Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes und

Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator

Genau beim Thema "Vermarktung" sieht Kai Pahl von allesaussersport.de noch Luft nach oben: Im deutschen Handball, Basketball und Eishockey werde seiner Einschätzung nach kein Interesse für die gesamte Liga erzeugt. Dass es andere Sportarten neben Fußball schwer haben, in den Fokus zu rücken, sei ein speziell deutsches Problem, sagte der Blogger auf der Dlf-Sportkonferenz.

Probleme für Sportler, die nicht Fußball spielen

Sebastian Dietz wiederum berichtete von den Hindernissen, auf die er gestoßen sei - obwohl der Paralympics-Sieger im Kugelstoßen durchaus gewillt war, sich und seinen sportlichen Erfolg zu "vermarkten".

Kugelstoßer Sebastian Dietz berichtet, dass er trotz Paralympics-Sieg 2012 bei den Agenturen abgeblitzt ist. #DLFSpoko pic.twitter.com/DREIXUR8MG — Sport (@DLF_Sport) 9. November 2017

Sportgespräch XXL

