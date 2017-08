Im Saison-Ausblick ist sich die Runde einig, dass Bayern München wieder Meister werden dürfte, allerdings sei die Chance anderer Vereine, an den Bayern vorbeizuziehen, so groß wie lange nicht mehr. "Wenn die Bayern zu knacken sind, dann vielleicht in diesem Jahr", so Marcus Bark. Dafür müssten die Bayern aber eine unterdurchschnittliche Saison spielen. "Aber die Chance, dass das passiert, sehe ich so groß, wie sicherlich fünf Jahre nicht."

Die Runde



Marcus Bark (sportschau.de, Twitter: @artus69)

Oliver Fritsch (Zeit Online, Twitter: @OliFritsch)

Günter Klein (Münchner Merkur, Twitter: @guek62)

Matthias Friebe (Deutschlandfunk, Twitter: @Matthias_Friebe)

Günter Klein vom Münchner Merkur geht sogar noch weiter: "Wenn die Bayern wieder mit Abstand Meister werden sollten, dann macht der Rest der Liga etwas falsch. Ein anderer Meister ist möglich." Die Experten zählen die TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 als Kandidaten auf, die ganz oben in der Tabelle mitspielen könnten.

Ein großes Thema ist auch das große Geld im Fußball. Oliver Fritsch von Zeit Online sagt: "Es gibt erste Indizien, dass der Peak im Fußballgeschäft erreicht sein könnte. Und dass es kein Naturgesetz ist, dass immer mehr Geld in den Fußball fließt."