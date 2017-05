Gab es einen klaren Trend zu beobachten, in dieser 54. Bundesligasaison? Eher nicht, sagt der in London lebende und arbeitende Sportjournalist und Buchautor Raphael Honigstein: "Es gibt immer noch - und das ist vielleicht eine gute Sache - ganz verschiedene Art und Weisen ein Fußballspiel zu gewinnen. Es gibt ganzheitliche Ansätze, es gibt Ballbesitz, es gibt das Gegenteil von Ballbesitz, es gibt Mannschaften, die in der Mitte stehen, die man gar nicht mehr definieren kann - wie Hoffenheim, die beides sehr gut machen können. Und es gibt Mannschaften wie Bayern und Real Madrid, die konfus und strukturlos spielen, die aber durch die überragenden Einzelspieler es trotzdem schaffen, die anderen niederzustrecken." Raphael Honigstein veröffentlichte u.a. im Jahr 2015 seine Analyse "Das Reboot. How German Soccer Reinvented Itself and Conqeuered the World."

"Das einzige Live-Produkt, das noch weltweit funktioniert"

Ronald Reng dagegen sieht "einen Trend zur steten Verwandlung" in der Bundesliga: "Es gibt im Erbe von Pep Guardiola den Trend zum Alleskönner. Mannschaften, die sich vorgenommen haben, innerhalb des Spiels die Spielweise zu ändern von langen Passagen des Ballbesitzes hin zu plötzlichem schnellen Umschalten, dass man die Situation erkennen muss, das Wechseln von Positionen im Spiel."

Ronald Reng ist u.a. Autor von: "Spieltage. Die andere Geschichte der Bundesliga" (picture-alliance / dpa / Erwin Elsner)Doch Ronald Reng und Raphael Honigstein blicken im DLF-Sportgespräch zum Bundesliga-Saisonfinale nicht nur zurück, sondern wagen auch Prognosen: "Fußball ist das einzige Live-Produkt, das noch weltweit funktioniert", sagte etwa Raphael Honigstein: "Ich glaube nicht, dass sich so schnell etwas ändert." Nach seiner Einschätzung habe der Fußball noch längst nicht sein volles Potential ausgeschöpft, wenn es um die Frage geht, "was man an Geld damit umsetzen kann."

Gefahr der Übersättigung

Ronald Reng sieht zwar die Gefahr der Übersättigung - geht aber zugleich davon aus, dass der Fußball "in den nächsten Jahren noch mehr mit Geld zugepumpt" wird: "Wahrscheinlich werden in ein paar Jahren sogar zwei bis drei Spiele am Abend kommen im Fernsehen. Die werden dann zwar nur noch von 120.000 und nicht mehr von 10 Millionen Menschen geschaut. Aber diese Aufsplittung der Interessen findet ja nicht nur im Fußball statt, sondern überhaupt in der Gesellschaft."

Kann sich der Fußball selbst zerstören? Nur dann, sagt Reng, wenn er sein Innerstes kaputt macht: "die aufrichtige Spannung". Das könne passieren, "wenn die Leute das Gefühl haben, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Dass Wetten so wichtig geworden sind - das kann ein großer, zerstörerischer Faktor werden für die Leute", sagte der Autor im DLF-Sportgespräch.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.