Der sogenannte "Masterplan Migration" steht nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nicht im Widerspruch zu europäischem Recht.

Dobrindt sagte in Berlin, die geplante Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze werde auch in anderen EU-Ländern umgesetzt - etwa in Frankreich. Dort habe es 2017 insgesamt 85.000 Zurückweisungen gegeben, die meisten an der Grenze zu Italien. Dobrindt betonte, insofern könne man nicht von einer deutschen Entscheidung im Alleingang sprechen.



Bundesinnenminister Seehofer wollte seine Pläne eigentlich heute vorstellen, sagte den Termin aber ab. Hintergrund sind Differenzen mit der Kanzlerin, die es ablehnt, Menschen an der Grenze abzuweisen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.