Im Asylstreit mit der CDU hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt angekündigt, nicht auf eine europäische Lösung warten zu wollen. Diese Regelung sei nicht innerhalb weniger Tage möglich, sagte Dobrindt in Berlin. Teile der Migrationspläne von Bundesinnenminister Seehofer stünden in dessen direkter Verantwortung und sollten daher direkt umgesetzt werden.

Agenturberichten zufolge will Seehofer im Zweifel per Ministerentscheid handeln und dazu Anfang kommender Woche den Auftrag des CSU-Vorstandes einholen. Die CSU möchte durchsetzen, dass Flüchtlinge, die bereits in anderen Staaten registriert sind, nicht mehr ins Land gelassen, sondern an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Dobrindt sprach von einer sehr ernsten Situation. Er kündigte an, sich im Anschluss an getrennte Gesprächsrunden der Abgeordneten von CDU und CSU mit dem Vorsitzenden der Unionsfraktion, Kauder, zum Gespräch zu treffen.



Kanzlerin Merkel von der CDU lehnt die Forderung von Innenminister Seehofer ab und will stattdessen mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen europäischen Ländern bilaterale Vereinbarungen treffen. Sie hat die Rückendeckung großer Teile des CDU-Präsidiums sowie der Mehrheit der CDU-Bundestagsabgeordneten. Wegen des Disputs zwischen CSU und CDU wurde die Sitzung des Bundestags am späten Vormittag unterbrochen.



Der unionsinterne Streit um die Asylpolitik hat auch die Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder beschäftigt. Der saarländische Regierungschef Hans von der CDU sagte mit Blick auf den Asylstreit, er könne nicht verstehen, wieso das Thema von heute auf morgen in den Mittelpunkt aller Beratungen gestellt werde und alle anderen wichtigen Themen verdränge. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man werde sich den Kurs in der Flüchtlingspolitik nicht von der CSU diktieren lassen.



Die SPD-Europaabgeordnete Sippel kritisierte CDU und CSU. Sie sagte im Deutschlandfunk, die Unionsparteien sollten sich für eine europäische Lösung einsetzen, statt auf dem Rücken von Hilfsbedürftigen einen Streit auszutragen.

