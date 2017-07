Konrad Paul Liessmann, Philosoph aus Wien, wertet die Geschichte als ein großes Dokument der griechischen Kultur, des Humanismus, die die Vielfalt menschlicher Regungen zeigt und viel erzählt von der Psyche des Künstlers, der egomanisch und neidisch auf alles ist, was ihm in die Quere kommen kann.

Die zweite Geschichte handelt von Pygmalion, dem Bildhauer, der sich in eine perfekte Statue aus Elfenbein verliebt. Liessmanns Interpretation: Sehnsucht macht kreativ. Kunstwerke bringen etwas zum Stillstand, das wirkliche Leben steht in ihnen still. Das Kunstwerk übersteigt die Wirklichkeit, damit aber muss der Künstler auf die reale Wirklichkeit verzichten.

Mitschnitt eines einzigartigen Dialogs über Mythologie und Kunst vom BR (2012).

Die philosophisch-literarischen Dialoge von Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann sind auch als Buch erschienen im Hanser Verlag: "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?" lautet der Titel. ISBN 978-3-446-25288-2.