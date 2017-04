Bundespräsident Steinmeier hat in Athen zur Überwindung politischer und wirtschaftlicher Gräben aufgerufen.

Bei der Eröffnung der Kunstausstellung documenta 14 sagte Steinmeier, die notwendigen Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft im Zuge der Eurokrise seien für Griechenland ein tiefer Einschnitt gewesen. Auch die Flüchtlingskrise verlange dem Land enorme Leistungen ab, betonte der Bundespräsident.



Die documenta 14 findet dieses Jahr in Kassel und in Athen statt. Sie steht unter dem Motto "Von Athen lernen" und thematisiert unter anderem die Schuldenkrise. Steinmeier eröffnete die Kunstausstellung gemeinsam mit dem griechischen Präsidenten Pavlopoulos.