Alina Szapocznikow, 1926 in Polen geboren, war während des Zweiten Weltkriegs jahrelang in Ghettos und Konzentrationslagern interniert, überlebte Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen. Ab 1946 studierte sie Kunst in Prag und Paris. Ihre frühen, noch in ihrer Heimat entstandenen Werke aus Bronze und Stein sind dem sozialistischen Realismus verbunden.

Mit ihrem Umzug nach Paris im Jahr 1963 wandelt sich die Arbeit Szapocznikows, wird experimentell, revolutionär. Die Künstlerin beginnt mit Polyester und Polyurethan zu experimentieren, immer auf der Suche "nach Form, nach dem bestmöglichen Ausdruck von Sinnlichkeit oder dramatischer Qualität". 1973 stirbt Alina Szapocznikow im Alter von 46 Jahren. Ihre Werke finden sich heute in den bedeutendsten Museen und Sammlungen der Welt, auf der documenta ist sie zum zweiten Mal vertreten.

"Souvenir"

Für ihre Arbeiten, die 2017 auf der documenta 14 zu sehen sind, formte Szapocznikow ihren eigenen Körper aus Polyesterharz, zerlegte diese Abdrücke, setzte sie neu zusammen und verwandelte sie. Sie wollte "das Flüchtige in den Falten unserer Körper preisen, in den Spuren unseres Vorübergehens."

Alina Szapocznikow: "Souvenir" (1970), documenta 14, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst, Athen