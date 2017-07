Angelo Plessas, geboren 1974, lebt und arbeitet in Athen. Das Internet spielt in seiner künstlerischen Arbeit eine zentrale Rolle - einerseits als positiv besetzter, kreativer Raum, andererseits aber auch als Bedrohung für die kreative Entfaltung.

"Eternal Internet Brother/Sisterhood"

Regelmäßig trifft sich Plessas mit Künstlern, Architekten und anderen Kreativen, um über das Leben mit und ohne Internet zu diskutieren, in der Regel fernab vom Großstadtrummel, an entlegenen Plätzen.

Für sein documenta-Projekt "Eternal Internet Brother/Sisterhood" findet ein Treffen in einer Kommune in der Nähe von Kassel statt. Künstler aller Disziplinen, vom Architekten bis zum Audioartisten, sind eingeladen, teilzunehmen und sich auszutauschen. Am Ende der siebentägigen Zusammenkunft stehen Aufführungen und Performances.

Angelo Plessas: "The Eternal Internet Brother/Sisterhood" (2017), documenta 14, Kassel