Arin Rungjang, geboren 1975 in Bangkok, beschäftigt die Frage nach der politischen Identität Thailands - eine Identität irgendwo zwischen dem alten Siam und der modernen Nation. Rungjangs Interesse für die alten Traditionen seiner Heimat spiegelt sich in seinen Objekten, Installationen und Videos wider, in die er Kunsthandwerk und Ornamentik aus Südostasien einfließen lässt.

Thailand ist heute ein gespaltenes Land. Es schwelt der Konflikt zwischen Monarchisten und Demokraten, "Gelbhemden" und "Rothemden". Für Arin Rungjang, der in Bangkok lebt und arbeitet, wäre es möglicherweise problematisch, sich eindeutig und offen politisch zu positionieren. Die verschlüsselte und indirekt wirkende Qualität seiner Kunst ist auch Strategie.

Der thailändische Künstler Arin Rungjang (Arin Rungjang /privat)

"246247596248914102516... And then there were none"

Auf der documenta 14 zeigt Rungjang die Werkserie " 246247596248914102516... And then there were none". Die Arbeit wirft eine Frage auf, die sich auch manch ein Thailänder stellt: Ist dieses Land mit seinen unendlich verzweigten kulturellen Traditionen überhaupt eine Nation?

Arin Rungjang: "246247596248914102516... And then there were none" (2017), documenta 14, Neue Neue Galerie (Neue Hauptpost), Kassel