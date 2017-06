Arnold Bode, geboren 1900 in Kassel, gestorben 1977 ebenda, war Maler, Zeichner, Raumkünstler, Kurator, Hochschullehrer, Kunstpädagoge - und Begründer der documenta in Kassel.

Die Kunst war Bodes erste Liebe: Rembrandt, Rubens, die jungen Expressionisten. Er studierte Malerei und Grafik an der Kunstakademie in Kassel, arbeitete als Künstler. Dann aber wurden seine Werke von den Nationalsozialisten als "entartet" verbannt. Bode arbeitete dennoch weiter.

Das Gemälde "Schönes Land" von documenta-Gründer Arnold Bode ist 2017 auf der documenta 14 in Kassel zu sehen. (Deutschlandradio / Joanne Moar)

Erste documenta 1955

Nach dem Krieg wollte Bode Neues wagen, er wollte die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts nach Kassel holen - und gründete dafür die documenta. Während der ersten Ausgabe der Ausstellungsreihe, die vom 15. Juli bis zum 18. September 1955 im Fridericianum in der Kasseler Innenstadt zu sehen war, zeigte Bode vor allem Arbeiten jener Künstler, die während der Zeit des Nationalsozialismus als "entartet" bezeichnet wurden.

Die documenta 14 erinnert an Arnold Bode und zeigt sein abstraktes Gemälde "Schönes Land" in der Neuen Galerie in Kassel.

Der documenta-Gründer Arnold Bode (l.) führt den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss (2.v.l.) 1955 über die erste documenta im Fridericianum in Kassel. (picture-alliance / dpa)

Arnold Bode, Gründer der documenta: Zeichnungen, "Schönes Land"

documenta-echo mit einem Auszug aus: Beitrag für die Anthologie "Die erste Liebe" (1968), zitiert nach Arnold Bode: Schriften und Gespräche, Hrsg. Heiner Georgsdorf, Siebenhaar Verlag, Berlin 2007, Seite 297 ff.