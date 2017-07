Emeka Ogboh, geboren 1977, ist ein nigerianischer Klang-und Videokünstler. Jahrelang streifte er mit Aufnahmegeräten durch Lagos und schuf Klangbilder der bevölkerungsreichsten Stadt Afrikas. Auf der Biennale in Venedig wurde 2015 eine andere Klanginstallation von ihm verwirklicht: "Song of the Germans", für die er die Deutschlandhymne umgetextet hatte.

"Sufferhead Original"

Der nigerianische Künstler Emeka Ogboh vertreibt in Kassel sein Starkbier "Sufferhead Original" und bewirbt es mit einer Plakatkampagne. (Änne Seidel / Deutschlandradio)

Statt auf Klänge konzentriert sich Ogboh anlässlich der documenta 14 auf den Geschmack: Mit "Sufferhead Original" hat er ein eigenes Bier für die documenta gebraut. Die Geschmacksnoten: Kaffee, Schokolade, Mango - und ein Hauch Chilli. Denn Schärfe, sagt Ogboh, ist das, was viele Afrikaner am europäischen Essen vermissen. Das Bier soll Diskussionen darüber anstoßen, was es heißt, als Schwarzer in Europa zu leben: "Einmal schwarz, immer schwarz" lautet der Slogan der Kampagne, mit der Ogboh sein Bier in Kassel bewirbt.

Der nigerianische Künstler Emeka Ogboh (Emeka Ogboh / Ian Hardie)

Emeka Ogboh: "Sufferhead Original" (2017), documenta 14, verschiedene Orte in Kassel