Georgia Sagri wurde 1979 in Athen geboren. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen Konstrukten - mit Identitäten, sozialen Gepflogenheiten und Machtkonstruktionen. Dabei hinterfragt die Künstlerin Verhaltensmuster und bestehende Systeme: das, was wir machen, das, was wir glauben, das, was wir über uns ergehen lassen und die Art, wie wir zusammenleben.

"Dynamis"

Auf der documenta 14 zeigt Sagri ihre Arbeit "Dynamis", bestehend aus 28 Skulpturen und einer sechstägigen Performance, die zeitgleich in Kassel und Athen aufgeführt wird. Sie wolle ganz behutsam die Öffentlichkeit miteinbeziehen, so Sagri. Allerdings gehe es ihr dabei nicht in erster Linie ums Mitmachen. Vielmehr möchte sie dieses Zusammenkommen arrangieren, um an der "kreativen Macht" der Menschen teilzuhaben.

Georgia Sagri während ihrer Performance "Dynamis". (Deutschlandradio / Änne Seidel)

Georgia Sagri: "Dynamis" (2017), documenta 14, Tositsa 5, Athen, Glas-Pavillons an der Kurt-Schumacher-Straße, Kassel, sowie öffentlicher Raum