Guillermo Galindo, 1960 geboren in Mexiko City, ist Klangarchitekt, experimenteller Komponist, Performer und Grenzgänger in mehrfacher Hinsicht. Heute lebt er in den USA.

Seine archaischen, dystopischen und "cyber-kultischen" Klangstücke und Objekte kann man als Interface zwischen Musik und Bildender Kunst deuten. Sie verweisen weit zurück auf die Erfindung von Musik oder voraus auf eine unheilvolle Zukunft der Menschheit, die sich in der krisenhaften Gegenwart andeutet.

Der mexikanischer Künstler Guillermo Galindo beschäftigt sich vor allem mit den Themen Flucht und Migration. (documenta 14 / Jake Bloomfield-Misrach)

"War Map"

In seinen Werken verarbeitet der Künstler oft Fundstücke, wie etwa die Überreste eines Bootes, oder Gegenstände aus Flüchtlingslagern, zum Beispiel Zeltplanen. Für "War Map" bedruckte Galindo eine alte Militärdecke mit den Routen der Flüchtlinge. Die Arbeit ist zugleich Partitur und Installation: eine Handlungsanweisung für Musiker in freier, gestischer Notation – und ein künstlerisches Objekt, in dem sich symbolisch und universal Spuren von Migration und Flucht abzeichnen.

Guillermo Galindo: "War Map" (2017), documenta 14, Athener Konservatorium (Odeion), Athen