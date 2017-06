Gustave Courbet lebte von 1819 bis 1877 in Frankreich und in der Schweiz. Als Maler des Realismus wollte er die Kunst von ihrem "Podest herunterreißen" und die Wahrheit finden: Realismus bedeutete für ihn "aufrichtige Liebe zur wirklichen Wahrheit". Bettler, Steineklopfer und Verzweifelte waren häufig Courbets Motive, aber auch der Schoß der Frau als Ursprung der Welt. Den Einfluss des Staates auf die Kunst verurteilte er und lehnte die Auszeichnung mit dem Kreuz der Ehrenlegion ab.

Eine Studie zu Courbets Gemälde "L'aumône d'un mendiant à Ornans", zu sehen auf der documenta 14. (Deutschlandradio / Joanne Moar)

"L'aumône d'un mendiant à Ornans"

Auf Courbets Gemälde "L'aumône d'un mendiant à Ornans" ist ein Bettler zu sehen, der einem Kind Almosen gibt. Im Hintergrund stillt eine wohl obdachlose Frau einen Säugling, ein zerzauster Hund blickt den Betrachter an. Die documenta 14 zeigt eine Studie zu diesem Bild in der Neuen Galerie in Kassel. Courbet ist damit einer von mehreren bereits verstorbenen Künstlern, die auf der Weltkunstausstellung vertreten sind.

Gustav Courbet: "L'aumône d'un mendiant à Ornans" (1868)