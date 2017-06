Als K.G. Subramanyan 2016 im Alter von 92 Jahren starb, verlor Indien einen seiner bedeutendsten Künstler. Berühmt wurde er mit Zeichnungen und Skulpturen, die Tradition und Moderne verbinden, er schrieb aber auch Gedichte und unterrichtete an der Universität im indischen Vadodara.

"War of the Relics"

Die documenta 14 erinnert mit einer gigantischen, zwölf Meter langen Wandarbeit an den indischen Künstler: "War of the Relics", eine Meditation in schwarz-weiß über die Sinnlosigkeit von Krieg, Terror und Gewalt.

K.G. Subramanyen: "War of the Relics" (2012), documenta 14, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst, Athen