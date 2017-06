Kettly Noël ist Schauspielerin, Performance-Künstlerin und Choreografin. Sie wurde 1968 in Port-au-Prince, Haïti, geboren. Bereits als Jugendliche fing sie an, sich mit Tanz und dessen Ausdruckskraft zu beschäftigen. Sie lebte mehrere Jahre in Paris und ging schließlich nach Westafrika, erst nach Benin, später nach Mali.

"Zombification"

Auf der documenta 14 zeigt Noël "Zombification", eine Arbeit zwischen Installation, Performance und Tanz. Darin setzt sie sich mit verschiedenen Formen von Gewalt, Ignoranz und Unterdrückung in unserer globalisierten Welt auseinander.

Die haitianische Schauspielerin, Performance-Künstlerin und Choreografin Kettly Noël. (documenta 14 / Donko Seko)

Kettly Noël: "Zombification" (2017), documenta 14, Athener Konservatorium (Odeion), Athen