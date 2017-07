Leo von Klenze lebte von 1784 bis 1864 und war Hofarchitekt des bayrischen Königs Ludwig I. Nach einer Athen-Reise, die er antrat, um die türkisch-venezianische Festung auf der Akropolis als antike Tempelstätte wiederherzustellen, schuf er eine Reihe klassizistischer Bauten in Deutschland.

Der Parthenon an der Donau

Unzählige Male zeichnete Leo von Klenze die Akropolis. Die Lehrstunden dürften ihm auch bei diesem Bild geholfen haben: Der hier abgebildete Zierbau namens Walhalla, den Leo von Klenze selbst entwarf, ist dem Parthenon auf der Athener Akropolis nachempfunden. (Deutschlandradio / Joanne Moar)

Zu Klenzes bekanntesten Bauwerken zählen die Walhalla bei Regensburg sowie die Ruhmeshalle und die Alte Pinakothek in München. Sein erstes Gebäude, das Ballhaus am Schloss, steht im Park Wilhelmshöhe in Kassel. Die documenta 14, die erstmals auch in Athen stattfindet, erinnert an Leo von Klenze - und thematisiert die Griechenland-Begeisterung der Deutschen im 19. Jahrhundert.

Leo von Klenze: "Ballhaus", "Ansicht der Walhalla", documenta 14, Kassel