Lorenza Böttner, geboren 1959 in Punta Arenas in Chile als Ernst Lorenz Böttner, verlor als Kind beide Arme. Das hielt sie nicht davon ab, Künstlerin zu werden: Sie malte mit Füßen und Schultern, studierte an der Kunsthochschule in Kassel. 1994 starb Lorenza Böttner an den Folgen von HIV.

Selbstporträts

In ihren Zeichnungen, Gemälden und Performances setzte sich Lorenza Böttner zudem mit ihrer Transgender-Identität auseinander. Auf der documenta 14 sind viele Selbstporträts zu sehen: Lorenza Böttner gibt einem Baby die Flasche, indem sie diese zwischen Schulter und Kinn klemmt. Oder sie zeigt sich in Denkerpose, das Kinn auf den Fuß gestützt.

Auf der documenta 14 sind viele Selbstporträts von Lorenza Böttner zu sehen. (Documenta 14 / Mathias Voelzke )

Lorenza Böttner: Zeichnungen, Pastelle, Malereien, Video, Archivmaterialien (1975–94), documenta 14, Neue Galerie, Kassel