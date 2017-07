Lucius Burckhardt, 1925 in Davos in der Schweiz geboren, 2003 in Basel gestorben, war ein Schweizer Soziologe, Nationalökonom, Kunsthistoriker und Planungstheoretiker. Bekannt wurde er als Begründer der Promenadologie - der Spaziergangswissenschaft. Dahinter steht die Idee, dass eine Stadt oder Landschaft nur durch das langsame Erwandern wirklich erfahrbar sei. Die Spaziergangswissenschaft, so Burckhardt, "sucht den Ort und das Lebendige auf, versucht sich darin, das Betrachten wiederzuentdecken."

"Landschaftstheoretische Aquarelle"

Die documenta 14 bietet Spaziergänge nach Lucius Burckhardt an und zeigt einige seiner "landschaftstheoretischen Aquarelle", die der Schweizer Universalgelehrte während seiner jahrzehntelangen Lehrtätigkeit als Professor für Soziologie an der Architekturfakultät der Universität Kassel anfertigte.

Athen auf der Leinwand: ein Aquarell von Lucius Burckhardt (Deutschlandradio / Änne Seidel)

