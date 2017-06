Ludwig Emil Grimm, geboren 1790 in Hanau, gestorben 1863 in Kassel, war ein deutscher Maler, Radierer und Kupferstecher. Er war der "malende Bruder" der heute viel bekannteren Geschwister Jacob und Wilhelm Grimm. Für ihre Märchensammlungen schuf Ludwig Emil Grimm Illustrationen.

"Die Mohrentaufe"

Grimms künstlerisches Werk steht ganz in der Tradition der Romantik: Naturstudien, Landschaften, volkskundliche Darstellungen, Porträts sowie zahlreiche Karikaturen. Die documenta 14 interessiert, wie er die "Fremden" seiner Zeit künstlerisch darstellte - unter anderem in Zeichnungen von "Mulatten" und "Zigeunern" und in seinem Ölbild "Die Mohrentaufe", das zu seiner Entstehungszeit für Aufsehen sorgte.

Ein Selbstbildnis des Malers Ludwig Emil Grimm. (dpa / Uwe Zucchi)

Ludwig Emil Grimm: "Die Mohrentaufe" (1841)