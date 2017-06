Maria Hassabi wurde 1973 auf Zypern geboren und lebt als Künstlerin und Choreographin in New York. In ihren Arbeiten spielt sie mit den Konzepten von Körper, Skulptur und Raum.

"Staging"

Auf der documenta 14 in Kassel zeigt Hassabi ihre Arbeit "Staging". Sie bespielt die sogenannte "Neue Neue Galerie" in der Kasseler Nordstadt - ein altes Postamt, das die documenta in einen Ausstellungsraum verwandelt hat. Die Künstlerin selbst nennt ihr Werk eine "Live-Installation". Ihre Arbeit besteht aus Skulpturen, einem pinken Teppich und aus der Performance von acht Tänzern und Tänzerinnen. Sie bewegen sich in Zeitlupe durch den Raum und spielen so mit der Aufmerksamkeit der Ausstellungsbesucher.

Die New Yorker Künstlerin und Choreographin Maria Hassabi (documenta 14 / Thomas Poravas)

Maria Hassabi: "Staging" (2017), documenta 14, Kassel