María Magdalena Campos-Pons wurde 1959 im kubanischen Matanzas geboren. Ihr langjähriger künstlerischer Mitarbeiter und Lebenspartner, Neil Leonard, stammt aus den USA. Er ist Komponist und Saxophonist. Für das Künstler-Duo sind die kubanische Region Matanzas und die gleichnamige Stadt mehr als eine Touristenattraktion. Bis heute lebt die Region hauptsächlich von der Zuckerindustrie. Die Bewohner nennen die Stadt Matanzas "das Athen Kubas".

"Matanzas Sound Map"

Für ihre documenta-Installation "Matanzas Sound Map" haben María Magdalena Campos-Pons und Neil Leonard einen Pavillon am Kulturzentrum Schlachthof in der Kasseler Nordstadt aufgebaut. (Deutschlandradio / Joanne Moar)

Für die Klanginstallation "Matanzas Sound Map" ist das kubanisch-US-amerikanerische Künstlerpaar in die Geburtsstadt von Campos-Pons gereist und hat vor Ort recherchiert. In Zusammenarbeit mit Zuckererntearbeitern, Sängern, Historikern und Wissenschaftlern entstand eine Sound-Installation, die ein Kuba jenseits der visuellen und akustischen Klischees abbildet: von der barocken Architektur, die die Kolonialherren in die tropische Landschaft implantiert haben, bis hinein ins Naturschutzgebiet, das nur unter Auflagen betreten werden darf.

María Magdalena Campos-Pons und Neil Leonard: "Matanzas Sound Map" (2017), documenta 14, Hochschule der Bildenden Künste Athen (ASFA) – Pireos-Straße ("Nikos-Kessanlis"-Ausstellungshalle), Athen