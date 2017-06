Die griechische Künstlerin Marina Gioti, Jahrgang 1972, lebt und arbeitet als Filmemacherin, bildende Künstlerin und DJ in Athen. Musik ist für Gioti nicht nur als DJ, sondern auch in ihren Filmen ein wichiges Medium.

"The Invisible Hands"

Für ihren Film "The Invisible Hands", der auf der documenta 14 in Athen zu sehen ist, folgte Gioti dem US-amerikanischen Musiker Alan Bishop nach Kairo. Er hatte kurz nach der Revolution in Ägypten im Jahr 2011 die Psychedelic Rock-Band "The Invisible Hands" gegründet. Der Film erzählt laut Gioti nicht nur die Geschichte von Bishop und seiner Band, sondern zeigt auch, wie sich Kunst und politischer Umbruch gegenseitig bedingen.

Marina Gioti: "The Invisible Hands" (2017), documenta 14, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst, Athen, Trianon, Athen und Griechisches Filmarchiv (Tainiothiki), Athen

Videoporträts zum documenta-echo

Das documenta-echo ist nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar: Im Rahmen einer Kooperation mit der Kunsthochschule Kassel entstehen experimentelle Videoporträts, die auf dem documenta-Portal des Deutschlandfunks veröffentlicht werden. Genau wie die Audios sind auch die Videos eigenständige kleine Kunstwerke – erstellt von Studierenden der Klasse Film und bewegtes Bild der Kunsthochschule Kassel.



Dieses filmische Porträt ist eine Arbeit von Julia Allnoch und Till Krüger. Die Studierenden haben die griechische Filmemacherin Marina Gioti im Mai in Athen getroffen – in dem Kino, in dem kurz zuvor ihr documenta-Beitrag "The Invisible Hands" gezeigt wurde. Das Besondere dieses Kinos mitten in Athens Innenstadt ist, dass sich das Dach öffnen lässt. Im Videoporträt, gedreht im Super-8-Format, erklärt Marina Gioti die Hintergründe ihres Films "The Secret School", eine weitere documenta-Arbeit, die sie in der Neuen Galerie in Kassel zeigt.