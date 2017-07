Marta Minujín, 1941 geboren in Argentinien, hatte bereits 1983 einen "Parthenon der Bücher" errichtet, damals in Buenos Aires: eine gewaltige Konstruktion aus Stahlrohren - statt Mauersteinen setzte sie Bücher ein. Ein Monument der Freude sollte es sein, Freude über die Überwindung der Diktatur in Argentinien.

1983 in Buenos Aires: Nach dem Ende der Militärdiktatur in Argentinien errichtete Marta Minujín den „Partenón de Libros" - Vorbild für den neuen Parthenon der Bücher in Kassel. (Marta Minujin Archive)

Architektonisches Vorbild war der Parthenon auf der Athener Akropolis. Unter Perikles war er im 5. Jahrhundert vor Christus errichtet worden und sollte unter anderem den Schatz des Attischen Seebundes und die Silberreserven der Stadt beherbergen - er war damals ein städtisches Symbol für Macht und das Gemeinwesen.

"The Parthenon of Books"

2017 hat Minujín für die documenta 14 einen zweiten Parthenon der Bücher in Kassel errichtet. Der Neuaufbau vereint nun alle Bedeutungsstränge zu einem aktuellen Denkmal. Er fungiert als Symbol für das Gemeinwesen, feiert die Demokratie - und die Bücher selbst: In Plastikfolien verpackt werden etwa 100 000 Bücher zu einem Denkmal für Meinungs- und Pressefreiheit verbaut. Alle Buchtitel, die in das Parthenon integriert werden, sind irgendwann in der Geschichte einmal verboten worden.

Die argentinische Künstlerin Marta Minujín ist eine der bekanntesten Künstlerinnen, die auf der documenta 14 vertreten sind. (picture alliance / dpa / David Fernández)

Marta Minujín: "The Parthenon of Books" (2017), documenta 14, ​Friedrichsplatz, Kassel