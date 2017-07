Mary Zygouri, geboren 1976 in Athen, lebt und arbeitet in Griechenland und Italien. In ihren Arbeiten erforscht sie unter anderem die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart.

"Kokkinia 1979–Kokkinia 2017"

Für die documenta 14 trug Zygouri die Reste des Archivs der griechischen Performancekünstlerin Maria Karavela (1938-2012) zusammen, das 1996 durch einen Atelierbrand fast vollständig vernichtet wurde. Karavela hatte sich bereits Ende der 1970er-Jahre mit einer Razzia im Athener Vorort Kokkinia beschäftigt, bei der 1944 deutsche Soldaten griechische Widerständler ermordet oder ins Konzentrationslager verschleppt hatten. Für ihre documenta-Arbeit hat Mary Zygouri mit den heutigen Bewohnern des Vororts über Geschichte und das Erinnern gesprochen.

Mary Zygouri: "Kokkinia 1979–Kokkinia 2017" (2016-2017), Monument Madra Blokou Kokkinias, Athen und Palais Bellevue, Kassel