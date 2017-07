Michel Auder wurde 1945 in Frankreich geboren und lebt heute in New York. Der Filmemacher und Fotograf beschreibt mit der Kamera "die Welt wie er sie sieht", so hat er es einmal formuliert. Seine Filme befinden sich in vielen Museumssammlungen weltweit und waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.

"Gulf War TV War"

Auf der documenta 14 ist seine Filmarbeit "Gulf War TV War" zu sehen, die im Jahr 1991 entstand und die er später noch einmal neu bearbeitet hat. Zu sehen sind Nachrichten, Werbespots und Wettervorhersagen, die Auder zu Hause direkt vom Fernseher abgefilmt hat. Sie ergeben ein eindrucksvolles Bild von der Stimmung kurz vor dem Ausbruch des Golfkrieges und werfen die Frage auf: Was ist "real", was ist "fake"?

Michel Auder: "Gulf War TV War" (1991, 2007 bearbeitet), documenta 14, EMST – Nationales Museum für Zeitgenössische Kunst, Athen