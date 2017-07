Mounira Al Solh wurde 1978 geboren und lebt in Beirut. Ihre Mutter stammt aus Damaskus. Als 2012 der Krieg in Syrien eskalierte und Millionen Flüchtlinge in den Libanon kamen, erinnerte sich Mounira Al Solh an einen Artikel des palästinensischen Schriftstellers Mahmoud Darwish. Der Titel ihrer documenta-Arbeit "I Strongly Believe in Our Right to Be Frivolous" spielt auf diesen Text an, in dem Darwish erwähnte, dass er ja gerne über "frivole Dinge", über Sex oder Existenzialismus schreiben würde, sich aber gezwungen sehe, eher das zum Thema zu machen, was in seiner nächsten Nähe passiert.

"I Strongly Believe in Our Right to Be Frivolous"

Für ihre documenta-Arbeit hat Al Solh Kriegsflüchtlinge aus Syrien getroffen, sich ihre Geschichten angehört und die Menschen dabei skizzenhaft porträtiert. Eine Auswahl dieser Porträts ist auf der documenta 14 in Kassel zu sehen.

Für Athen hat sie ein Denkmal aus gestickten Bildern entworfen, das an all die Menschen erinnern soll, die auf der Flucht nach Europa gestorben sind - und deren Geschichten die Künstlerin über Dritte erfahren hat.

Mounira Al Solh: Arbeiten aus "I Strongly Believe in Our Right to Be Frivolous" (2012–17), documenta 14, Glas-Pavillons an der Kurt-Schumacher-Straße, Kassel