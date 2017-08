Nikhil Chopra wurde 1974 in Kalkutta geboren und lebt heute in Goa. Seine Arbeiten zeugen von dem Versuch, die Grenzen zwischen Kunst, Theater, Film, Malerei, Fotografie, Installation, Autobiografie und Performance zu verwischen.

"Drawing a Line Through Landscape"

Für die documenta 14 reiste er von Athen nach Kassel: 3000 Kilometer in 28 Tagen. Im Gepäck hatte Chopra ein großes Zelt, das ihm zugleich als Arbeits- und als Schlafstätte diente.

Während seiner Reise legte Chopra immer wieder Stopps ein und zeichnete: Auf den Zeltwänden hielt er fest, was er durch die Zeltöffnung sah. In Kassel vereinte der Künstler die einzelnen Zeichnungen zu einem großen Bild: "Drawing a Line Through Landscape" zeigt ein Panorama all dessen, was zwischen Athen und Kassel liegt.

Nikhil Chopra: "Drawing a Line Through Landscape" (2017), documenta 14, ehemaliger unterirdischer Bahnhof (KulturBahnhof), Kassel