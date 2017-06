Olaf Holzapfel wurde 1967 in Dresden geboren, also in der DDR und damit in einem Land mit allgegenwärtiger Mauer. Und so interessiert sich Holzapfel seit Langem für Grenzen, Trennlinien und Zwischenräume.

"Zaun"

Auch die cross-mediale Werkgruppe "Zaun" behandelt das Thema der Grenze. Einerseits in der autobiografischen Reflexion - der Künstler ist in einem Land aufgewachsen, das es politisch nicht mehr gibt - andererseits in globaler Hinsicht, mit der "Frontier", die immer weiter hinausgeschobene Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis, die auf den amerikanischen Kontinenten zum Gründungsmythos von Nationen gehört.

Der Dresdner Künstler Olaf Holzapfel ist mit der Werkgruppe "Zaun" auf der documenta 14 vertreten. (dpa / Martin Schutt )

Holzapfel beschäftigt sich dabei mit geopolitisch motivierten Grenzen, manchmal schnurgerade Linien, die in vermeintlichem Niemandsland Ordnung schaffen sollen - mit, wie im Fall der innerdeutschen Grenze, ganz konkreten Konsequenzen für die Menschen.

Die Natur indes lässt sich von Mensch-gemachten Grenzen selten beeindrucken. Grenzen sind auch willkürlich, vergänglich, wie kleine Narben in der Rinde eines uralten Baums.

Olaf Holzapfel: "Zaun" (2017), "Nikos-Kessanlis"-Ausstellungshalle der Hochschule der Bildenden Künste Athen, Athen