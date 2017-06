Die US-Amerikanerin Terre Thaemlitz will sich nicht einem Geschlecht zuordnen lassen - auch sprachlich nicht, weshalb sie sich mal als Künstlerin und mal als Künstler bezeichnet. In einem Satz ist sie eine "Sie", im nächsten ein "Er". Geboren 1968 in Minnesota, lebt er in Japan, ist Essayist, Chef eines Plattenlabels und arbeitet unter Pseudonymen wie "Miss Take" oder "DJ Sprinkles" als Musikerin. Seine Texte und Performances beziehen sich oft kritisch auf sozialpolitische Themen wie Gender und Sexualität.

"Deproduction"

Thaemlitz möchte auf der documenta bewusst keine übliche "Drag-Show" zeigen. Mit ihrer Performance in Kassel will Thaemlitz vielmehr zu einem Dialog über Familienstrukturen, Gender-Fragen und Heteronormativität anregen. Seine audiovisuelle Installation "Deproduction" wird begleitet von Vorträgen und Interaktionen mit den Besuchern.

Thaemlitz' Buch "Nuisance" ist in der Reihe "challenge GENDER. Aktuelle Herausforderungen der Geschlechterforschung" der Universität Wien erschienen. (Deutschlandradio / Joanne Moar)

Terre Thaemlitz: "Deproduction" (2017), documenta 14