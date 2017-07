Der Genre-Maler und Straßenkünstler Tshibumba Kanda Matulu wurde 1947 in Élisabethville (heute Lubumbashi) geboren, damals noch in der Kolonie Belgisch-Kongo. In den 70er-Jahren traf Kanda Matulu den deutschen Anthropologen Johannes Fabian, der ihm den Auftrag gab, die Geschichte seines Landes zu malen, der Demokratischen Republik Kongo, die damals noch Zaïre hieß.

"101 Works"

In etwa anderthalb Jahren malte Tshibumba die Geschichte Zaïres in 101 Bildern, die nun auf der documenta 14 zu sehen sind. Die Gemälde dienten außerdem als Inspiration für den australischen Künstler Gordon Hookey, der ebenfalls auf der documenta 14 vertreten ist.

Tshibumba Kanda Matulu ist 1981 in Zaïre verschwunden. Bis heute ist nicht bekannt, was aus ihm geworden ist.

Tshibumba Kanda Matulu: "101 Works" (1973–1974), documenta 14, Benaki Museum, Annex Pireos-Straße, Athen